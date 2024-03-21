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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, Саутгейт возьмёт Майну на Евро-2024»

21 Марта 2024 • 04:58 Комментировать
Англия
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Бразилия
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23.03 22:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался о перспективах Кобби Майну в сборной Англии.

18-летний футболист «красных дьяволов» недавно получил свой первый вызов в главную английскую сборную. Дебют хавбека в составе «трёх львов» может состояться уже 23 марта в товарищеской встрече со сборной Бразилии.

«По игре Майну видно, что он очень спокоен. Он думает только о футболе – и это положительная черта.

Он готов брать на себя ответственность, на что способны немногие молодые игроки. «Манчестер Юнайтед» всегда его ценил. Да, возможно, проблемы с травмами вынудили выпускать Майну чаще, но ему нужно было доказать свою пригодность.

Думаю, Майну заслужил вызов в сборную Англии. Глядя на него сейчас, можно сказать, что он должен быть на Евро, но футбол сборных – это совсем другое. Надеюсь, Саутгейт разглядит его потенциал и возьмёт на турнир», – цитирует Fotmob Брауна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Уэс Браун Кобби Майну ещё теги

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