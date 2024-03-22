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Саутгейт: «Кейн не сыграет против сборной Бразилии из-за травмы»

22 Марта 2024 • 23:20 Комментировать
Англия
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Бразилия
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Через 21 ч. 31 мин.

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился информацией о травме нападающего Гарри Кейна.

Футболист «Баварии» прибыл в расположение национальной команды с повреждением, которое получил в недавнем матче Бундеслиги против «Дармштадта». Участие форварда в предстоящей товарищеской встрече со сборной Бразилии было под вопросом, и теперь тренер «трёх львов» подтвердил, что не сможет рассчитывать на игрока.

«Кейн пропустит завтрашнюю игру с Бразилией. Его участие в следующем матче [против сборной Бельгии, 26 марта] также под большим сомнением», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Саутгейта.

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Бавария Сборная Бразилии Сборная Англии Сборная Бельгии Гарет Саутгейт Гарри Кейн ещё теги

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