Саутгейт: «Кейн не сыграет против сборной Бразилии из-за травмы»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился информацией о травме нападающего Гарри Кейна.

Футболист «Баварии» прибыл в расположение национальной команды с повреждением, которое получил в недавнем матче Бундеслиги против «Дармштадта». Участие форварда в предстоящей товарищеской встрече со сборной Бразилии было под вопросом, и теперь тренер «трёх львов» подтвердил, что не сможет рассчитывать на игрока.

«Кейн пропустит завтрашнюю игру с Бразилией. Его участие в следующем матче [против сборной Бельгии, 26 марта] также под большим сомнением», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Саутгейта.