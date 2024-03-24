Винисиус – об Эндрике: «Надеюсь, вместе мы будем творить великое»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём товарище по сборной Бразилии Эндрике.

В субботу «пентакампеоны» проводили встречу со сборной Англии на «Уэмбли». Поединок завершился победой гостей с минимальным счётом, а единственный гол забил 17-летний Эндрик. Для будущего новичка мадридского «Реала» это дебютное взятие ворот за главную сборную Бразилии.

«Надеюсь, мы с Эндриком сможем вместе творить великие дела, – высказывается в послематчевом интервью Винисиус. – Это новое поколение бразильцев, которое приходит, чтобы творить историю и переписывать её», – заявил 23-летний форвард «сливочных».