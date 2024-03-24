Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус – об Эндрике: «Надеюсь, вместе мы будем творить великое»

24 Марта 2024 • 02:48 Комментировать
Англия
0:1
Бразилия

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём товарище по сборной Бразилии Эндрике.

В субботу «пентакампеоны» проводили встречу со сборной Англии на «Уэмбли». Поединок завершился победой гостей с минимальным счётом, а единственный гол забил 17-летний Эндрик. Для будущего новичка мадридского «Реала» это дебютное взятие ворот за главную сборную Бразилии.

«Надеюсь, мы с Эндриком сможем вместе творить великие дела, – высказывается в послематчевом интервью Винисиус. – Это новое поколение бразильцев, которое приходит, чтобы творить историю и переписывать её», – заявил 23-летний форвард «сливочных».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Сборная Бразилии Винисиус Жуниор Эндрик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
03:29
Майну прокомментировал свой дебют за сборную Англии
02:48
Винисиус – об Эндрике: «Надеюсь, вместе мы будем творить великое»
01:05
Эндрик прокомментировал свой первый гол за сборную Бразилии
00:56
Саутгейт оценил игру Майну и других дебютантов сборной Англии
00:41
Саутгейт: «Кейн возвращается в Германию для восстановления после травмы»
00:26
Сборная Англии потерпела лишь второе «сухое» поражение на «Уэмбли» за десять лет
00:07
Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии
23 Марта
23:48
17-летний Эндрик впервые забил за сборную Бразилии
23:42
Майну дебютировал за сборную Англии
22:40
Уокер получил травму в товарищеском матче сборной Англии
21:18
Англия – Бразилия: Магуайр, Беллингем и Винисиус начнут матч с первых минут
14:38
Бразилия сыграет против Англии не в жёлтой форме
12:25
Саутгейт: «У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна»
02:46
Стоунс: «Я готов играть за сборную Англии в полузащите»
02:18
Англия - Бразилия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Марта
23:46
Саутгейт: «Майну прекрасно влился в состав сборной Англии»
23:20
Саутгейт: «Кейн не сыграет против сборной Бразилии из-за травмы»
22:52
Ставка и прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия — 23 марта 2024
21 Марта
04:58
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, Саутгейт возьмёт Майну на Евро-2024»
20 Марта
19:31
Четыре игрока сборной Англии могут не сыграть с Бразилией
15:09
Эндрик: «Я знаю «Уэмбли» и «Сантьяго Бернабеу» по видеоиграм»
03:28
Майну прокомментировал свой первый вызов в сборную Англии
17 Марта
21:41
Дженас – об отказе Уайта от вызова в сборную Англии: «Не все люди патриотичны»
03:24
Каземиро исключён из заявки сборной Бразилии из-за травмы
15 Марта
23:56
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
14 Марта
19:08
Саутгейт: «В последнее время форма Кэлвина Филлипса была недостаточно хорошей»
13 Марта
02:44
Саутгейт вызовет Магуайра в сборную Англии, несмотря на травму
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Садио Мане высказался о Клоппе Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Защитник «Барселоны» подорожал на 1566%
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Куртуа сделал важное заявление Анчелотти «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
03:08 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Кроос – один из лучших в истории»
02:48 · Испания. Ла Лига
Винисиус – об Эндрике: «Надеюсь, вместе мы будем творить великое»
02:29 · Испания. Ла Лига
Тчуамени – о переходе Мбаппе в «Реал»: «Прямо сейчас мне всё равно»
01:53 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб предложил контракт защитнику «Атлетико» Эрмосо
01:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять Кунде из-за травмы
01:14 · Испания. Ла Лига
Кроос получил самую высокую оценку в матче Германии против Франции, Мбаппе – самую низкую
00:33 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал, в каком случае Хави может остаться в «Барселоне»
00:07 · Испания. Ла Лига
Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии
23 Марта
23:48 · Испания. Ла Лига
17-летний Эндрик впервые забил за сборную Бразилии
23:25 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за топ-вратаря
22:50 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» предложил 100 млн евро за игрока «Барселоны» слухи
22:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на ещё одного защитника «Барселоны» слухи
22:23 · Испания. Ла Лига
Новичок «Атлетико» Вермирен высказался об отсутствии постоянной практики
22:10 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
Все новости
Рекомендуем