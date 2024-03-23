Англия – Бразилия: Магуайр, Беллингем и Винисиус начнут матч с первых минут

Стали известны фамилии футболистов, которые начнут товарищескую встречу между Англией и Бразилией с первых минут.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Чилуэлл, Райс, Стоунс, Магуайр, Фоден, Галлахер, Уоткинс, Беллингем, Гордон.

Бразилия: Бенто, Данило, Бералдо, Бруно, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Винисиус, Родриго, Рафинья.

Встреча пройдет сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом этой игры можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее наставник англичан Гарет Саутгейт рассказал, в каком моральном состоянии находится Джуд Беллингем.