Англия – Бразилия: Магуайр, Беллингем и Винисиус начнут матч с первых минут

Стали известны фамилии футболистов, которые начнут товарищескую встречу между Англией и Бразилией с первых минут.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Чилуэлл, Райс, Стоунс, Магуайр, Фоден, Галлахер, Уоткинс, Беллингем, Гордон.
Бразилия: Бенто, Данило, Бералдо, Бруно, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Винисиус, Родриго, Рафинья.
Встреча пройдет сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом этой игры можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Ранее наставник англичан Гарет Саутгейт рассказал, в каком моральном состоянии находится Джуд Беллингем.
Бан пользователя