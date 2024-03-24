Майну прокомментировал свой дебют за сборную Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну рассказал, что чувствует после первого матча в составе сборной Англии.

Дебют 18-летнего футболиста состоялся в субботней товарищеской игре против сборной Бразилии, которая прошла на «Уэмбли». Хавбек «красных дьяволов» вышел на замену на 75-й минуте, но не помог команде Гарета Саутгейта избежать минимального поражения – единственный гол на 80-й минуте забил Эндрик.

«Дебютировать за главную сборную Англии на «Уэмбли» перед своей семьёй – это особое чувство. Момент, который я никогда не забуду. Теперь нам нужно прийти в себя и настроиться на игру, которая пройдёт во вторник», – написал в социальных сетях Майну.

26 марта сборная Англии сыграет против Бельгии.