Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии

24 Марта 2024 • 00:07 Комментировать
Англия
0:1
Бразилия

17-летний Эндрик отметился дебютным забитым мячом за сборную Бразилии.

Форвард «Палмейраса» принёс «пентакампеонам» победу в товарищеском матче против сборной Англии (1:0), отличившись на 80-й минуте. По информации журналиста Бена Джейкобса, Эндрик стал четвёртым самым молодым голеадором в истории сборной Бразилии после Пеле, Эду и Роналдо. Кроме того, будущий новичок мадридского «Реала» – самый молодой автор гола на «Уэмбли».

Переход Эндрика в «Реал» состоится в июле текущего года. Вундеркинд заключил договор с «королевским клубом» ещё в конце 2022 года, однако правила не позволяют южноамериканским игрокам перебираться в Европу до 18-летия.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Уэмбли Палмейрас Сборная Бразилии Сборная Англии Эндрик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
00:41
Саутгейт: «Кейн возвращается в Германию для восстановления после травмы»
00:26
Сборная Англии потерпела лишь второе «сухое» поражение на «Уэмбли» за десять лет
00:07
Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии
23 Марта
23:56
17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале 1
23:48
17-летний Эндрик впервые забил за сборную Бразилии
23:42
Майну дебютировал за сборную Англии
22:40
Уокер получил травму в товарищеском матче сборной Англии
21:18
Англия – Бразилия: Магуайр, Беллингем и Винисиус начнут матч с первых минут
14:38
Бразилия сыграет против Англии не в жёлтой форме
12:25
Саутгейт: «У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна»
02:46
Стоунс: «Я готов играть за сборную Англии в полузащите»
02:18
Англия - Бразилия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Марта
23:46
Саутгейт: «Майну прекрасно влился в состав сборной Англии»
23:20
Саутгейт: «Кейн не сыграет против сборной Бразилии из-за травмы»
22:52
Ставка и прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия — 23 марта 2024
21 Марта
04:58
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, Саутгейт возьмёт Майну на Евро-2024»
20 Марта
19:31
Четыре игрока сборной Англии могут не сыграть с Бразилией
15:09
Эндрик: «Я знаю «Уэмбли» и «Сантьяго Бернабеу» по видеоиграм»
03:28
Майну прокомментировал свой первый вызов в сборную Англии
17 Марта
21:41
Дженас – об отказе Уайта от вызова в сборную Англии: «Не все люди патриотичны»
03:24
Каземиро исключён из заявки сборной Бразилии из-за травмы
15 Марта
23:56
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
14 Марта
19:08
Саутгейт: «В последнее время форма Кэлвина Филлипса была недостаточно хорошей»
13 Марта
02:44
Саутгейт вызовет Магуайра в сборную Англии, несмотря на травму
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Садио Мане высказался о Клоппе Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
00:33 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал, в каком случае Хави может остаться в «Барселоне»
00:07 · Испания. Ла Лига
Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии
23 Марта
23:48 · Испания. Ла Лига
17-летний Эндрик впервые забил за сборную Бразилии
23:25 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Барселона» – единственный клуб, в котором я мечтаю играть»
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за топ-вратаря
22:50 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» предложил 100 млн евро за игрока «Барселоны» слухи
22:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на ещё одного защитника «Барселоны» слухи
22:23 · Испания. Ла Лига
Новичок «Атлетико» Вермирен высказался об отсутствии постоянной практики
22:10 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Гвардиола – лучший тренер в мире»
22:08 · Испания. Ла Лига
Бывший футболист «Зенита» может стать одноклубником Месси
21:52 · Испания. Ла Лига
Канселу назвал двух самых трудных оппонентов среди атакующих игроков
19:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уведомила Nike о разрыве контракта 1
19:20 · Испания. Ла Лига
Фигу – о Мбаппе: Ни одна команда не предложит больше, чем «Реал»
19:09 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Нам предлагали 200 млн евро за Ямаля»
19:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готов побороться с «Барселоной» и «Манчестер Сити» за полузащитника слухи
Все новости
Рекомендуем