Эндрик – четвёртый самый молодой автор гола в истории сборной Бразилии

17-летний Эндрик отметился дебютным забитым мячом за сборную Бразилии.

Форвард «Палмейраса» принёс «пентакампеонам» победу в товарищеском матче против сборной Англии (1:0), отличившись на 80-й минуте. По информации журналиста Бена Джейкобса, Эндрик стал четвёртым самым молодым голеадором в истории сборной Бразилии после Пеле, Эду и Роналдо. Кроме того, будущий новичок мадридского «Реала» – самый молодой автор гола на «Уэмбли».

Переход Эндрика в «Реал» состоится в июле текущего года. Вундеркинд заключил договор с «королевским клубом» ещё в конце 2022 года, однако правила не позволяют южноамериканским игрокам перебираться в Европу до 18-летия.