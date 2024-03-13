Саутгейт вызовет Магуайра в сборную Англии, несмотря на травму

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, скорее всего, будет приглашён в ряды сборной Англии.

31-летний футболист получил травму в конце февраля, в связи с чем пропустил последние три матча «красных дьяволов». Несмотря на это, как информирует журналист Крис Уилер, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует вызвать центрбека на ближайшие матчи национальной команды. Оглашение заявки «трёх львов» запланировано на четверг.

23 марта сборная Англии проведёт товарищеский матч против соперников из Бразилии, а тремя днями позднее сыграет со сборной Бельгии.