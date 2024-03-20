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Четыре игрока сборной Англии могут не сыграть с Бразилией

20 Марта 2024 • 19:31 Комментировать
Англия
...
Бразилия
23.03 22:00

Четыре футболиста сборной Англии из-за повреждений рискуют пропустить товарищеский матч с Бразилией.

Как сообщает Evening Standard, речь идёт о Гарри Кейне, Букайо Сака, Коуле Палмере и Джордане Хендерсоне. Отмечается, что эти игроки не принимали участия в сегодняшней тренировке национальной команды, а занимались индивидуально в тренажёрном зале.

Матч между сборными Англии и Бразилии состоится 23 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. 26 марта команда Гарета Саутгейта на том же стадионе примет Бельгию.

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Евро-Футбол.Ру,
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