Четыре игрока сборной Англии могут не сыграть с Бразилией

Четыре футболиста сборной Англии из-за повреждений рискуют пропустить товарищеский матч с Бразилией.

Как сообщает Evening Standard, речь идёт о Гарри Кейне, Букайо Сака, Коуле Палмере и Джордане Хендерсоне. Отмечается, что эти игроки не принимали участия в сегодняшней тренировке национальной команды, а занимались индивидуально в тренажёрном зале.

Матч между сборными Англии и Бразилии состоится 23 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. 26 марта команда Гарета Саутгейта на том же стадионе примет Бельгию.