17-летний Эндрик впервые забил за сборную Бразилии

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик отметил дебютный гол за сборную Бразилии.

17-летний футболист, ныне представляющий «Палмейрас», вышел на замену на 71-й минуте товарищеского матча против сборной Англии вместо Родриго, а уже на 80-й записал своё имя на табло, открыв счёт в поединке на «Уэмбли». Для восходящей звезды это первый забитый мяч в составе главной сборной Бразилии.

Сегодняшняя игра – лишь третья для Эндрика в национальной команде. Дебют форварда состоялся в ноябре прошлого года, когда бразильцы уступили сборной Колумбии (1:2).

Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» в июле, когда отметит 18-летие.