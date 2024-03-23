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Саутгейт: «У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна»

23 Марта 2024 • 12:25 Комментировать
Англия
...
Бразилия
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Через 9 ч. 25 мин.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил о состоянии футболистов, которые не смогут принять участие в матче против Бразилии. Напомним, игру с «пентакампеоне» пропустят нападающий Гарри Кейн, а также полузащитники Коул Палмер и Джордан Хендерсон.

«У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна. У меня есть большие сомнения насчёт того, что Гарри сможет нам помочь в матче с Бельгией», – сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Напомним, Кейн получил свою травму в последнем туре немецкой Бундеслиги против «Дармштадта». В этом розыгрыше чемпионата Германии Гарри забил 31 гол и отдал 7 ассистов.

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Сборная Англии Джордан Хендерсон Гарет Саутгейт Гарри Кейн Коул Палмер ещё теги

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Сегодня, 23 Марта
12:25 · Товарищеские матчи
Саутгейт: «У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна»
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