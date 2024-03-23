Саутгейт: «У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил о состоянии футболистов, которые не смогут принять участие в матче против Бразилии. Напомним, игру с «пентакампеоне» пропустят нападающий Гарри Кейн, а также полузащитники Коул Палмер и Джордан Хендерсон.

«У Палмера и Хендерсона больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Кейна. У меня есть большие сомнения насчёт того, что Гарри сможет нам помочь в матче с Бельгией», – сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Напомним, Кейн получил свою травму в последнем туре немецкой Бундеслиги против «Дармштадта». В этом розыгрыше чемпионата Германии Гарри забил 31 гол и отдал 7 ассистов.