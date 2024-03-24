Саутгейт оценил игру Майну и других дебютантов сборной Англии

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о выступлении сегодняшних дебютантов команды.

Англичане уступили сборной Бразилии на «Уэмбли» в товарищеском матче. Дебютировать в составе «трёх львов» успели защитник «Астон Виллы» Эзри Конса, вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

«Конса показал зрелую игру, хотя ему пришлось противостоять Винисиусу. Превосходное выступление.

Гордон смотрелся так уверенно, что мне казалось, будто он играет здесь давно. Ему удалось перенести свою форму из «Ньюкасла».

Было приятно увидеть Майну на поле. Он продемонстрировал самообладание – то же, что делает в клубе», – цитирует BBC Саутгейта.