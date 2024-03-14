Саутгейт: «В последнее время форма Кэлвина Филлипса была недостаточно хорошей»

Наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о хавбеке «Манчестер Сити» Кэлвине Филлипсе.

Футболист на данный момент защищает цвета лондонского «Вест Хэма» на правах аренды.

«В последнее время его форма была недостаточно хорошей. Я говорил с ним об этом, он понимает», – цитирует специалист известный итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Также тренер добавил, что полузащитник имеет все необходимые качества для того, чтобы пробиться в основной состав сборной Англии, однако ему нужно получить достаточную игровую практику в клубе.

Напомним, что Филлипс перебрался в стан «горожан» из «Лидса» в июне 2022 года за компенсацию в размере 48,7 миллиона евро.