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Саутгейт: «В последнее время форма Кэлвина Филлипса была недостаточно хорошей»

14 Марта 2024 • 19:08 Комментировать
Англия
...
Бразилия
23.03 22:00

Наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о хавбеке «Манчестер Сити» Кэлвине Филлипсе.

Футболист на данный момент защищает цвета лондонского «Вест Хэма» на правах аренды.

«В последнее время его форма была недостаточно хорошей. Я говорил с ним об этом, он понимает», – цитирует специалист известный итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Также тренер добавил, что полузащитник имеет все необходимые качества для того, чтобы пробиться в основной состав сборной Англии, однако ему нужно получить достаточную игровую практику в клубе.

Напомним, что Филлипс перебрался в стан «горожан» из «Лидса» в июне 2022 года за компенсацию в размере 48,7 миллиона евро.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Гарет Саутгейт Кэлвин Филлипс ещё теги

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