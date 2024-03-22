Саутгейт: «Майну прекрасно влился в состав сборной Англии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил новичка своей команды Кобби Майну.

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» впервые в карьере был приглашён в ряды главной национальной команды Англии. 23 марта он может дебютировать за «трёх львов» в товарищеской встрече со сборной Бразилии.

«Майну прекрасно влился в нашу команду. У него просто превосходный уровень подготовки. Мы без каких-либо колебаний сможем выпустить его на поле», – приводит UtdDistrict слова Саутгейта.

Матч сборных Англии и Бразилии начнётся в 22:00 по московскому времени. 26 марта англичане проведут ещё одну товарищескую игру – соперником будет команда Бельгии.