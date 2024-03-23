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17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале

23 Марта 2024 • 23:56 Комментировать (1)
Англия
0:1
Бразилия
окончен

Сборные Англии и Бразилии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 23 марта на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Англия0:1Бразилия
  80'Эндрик II (0:1)
Пикфорд ДжорданУокер Кайл 20' (Конса Эзри ( 20') Стоунс ДжонМагуайр Гарри 67' (Гомес Джо ( 67') Чилуэлл Бен 67' (Данк Льюис ( 67') Райс ДекланГаллахер Конор 75' (Рэшфорд Маркус ( 75') Фоден ФилБеллингем Джуд 67' (Боуэн Джаррод ( 67') Гордон Энтони 75' (Майну Кобби ( 75') Уоткинс Олли
Запасные: Тони АйвенМэддисон ДжеймсРемсдейл АаронДжонстон СэмБрэнтуэйт Джерред
Крепски БентоДанило ЛуисБруно ФабрисиоБералдо ЛукасВенделл Боргес 89' (Pablo Maia ( 89') Гомес ЖоаоГимараэс Бруно 79' (Соарес Дуглас ( 79') Пакета Лукас 71' (Эндрик II ( 71') Рафинья Диас 78' (Савио III ( 78') Родриго 71' (Перейра Андреас ( 71') Винисиус Жуниор 89' (Бремер Глейсон ( 89')
Запасные: Коуто ЯнРишарлисонАйртон ЛукасГалено ВандерсонМурило СеркейраАндреПепе VIЛео ЖардимРафаэл Пирес
23 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Шикарная вывеска не сулила столь же яркого противостояния. Сборная Бразилии сейчас явно не в лучших кондициях. Давно и надолго вылетел Неймар, начались игровые проблемы и неудачные результаты в отборе на ЧМ-2026, сменился тренер. Игра против сборной Англии стала первой для Доривала Жуниора у руля команды Бразилии, на неё он собрал атаку из «Реала» и «Барселоны» - Винисиус, Родриго, Рафинья.

Гарет Саутгейт ещё до матча жаловался, что ситуация с травмами и клубами его напрягает. Сака, Кейн, Трент, Палмер и другие из заявки выпали. Из больших звёзд в старте оказались только Беллингем и Райс, а впереди играли Гордон, Фоден и Уоткинс. Бодрее начали как раз англичане. Серия атак, филигранная подача Фила Фодена, закрученная в створ, однако не завершились успехом. И за этой чередой активных наступлений «три льва» пропустили контратаку.

Винисиус Жуниор скорость включил, из глубины передачу получил и выскочил на рандеву с голкипером. Пробить мимо Пикфорда он смог, но позиция была не самая удобная. Кайл Уокер рывок совершил и догнал мяч на «ленточке». Англичане ответ приготовили через десять минут. Беллингем с левого фланга закинул мяч на дугу штрафной площади, Галлахер продлил на Уоткинса. Правда, тому мешал Венделл, и форвард с восьми метров пальнул выше перекладины.

Звон в ушах Пикфорда породила штанга. Конса накрыл Винисиуса, однако отскок был удачен для Пакеты. Лукас прям с точки пенальти расстреливал английские ворота, попав в каркас. У «трёх львов» вновь ответ нашёлся. Гордон прибежал с обводящим ударом, который парировал Бенто, нырнув к дальней от себя штанге. Игра на встречных курсах продолжилась. Рафинье помог Магуайр, который сначала у него мяч отобрал, а потом вернул. Бразилец в касание пальнул в дальний угол, но просто не попал.

Деклан Райс со штрафного навесил на дальнюю штангу, Магуайр собрал на себя всё внимание, а пробил в итоге юркий Гордон. Слёту нанёс он удар, однако Бенто парировал. Так прошёл первый час игры – в обмене ударами, в активных атаках, на встречных курсах. Интересно играли сборные Англии и Бразилии, но забить не сумели, а силы-то начали покидать к концу матча. Замены тоже игру притормозили, хотя вышли Рэшфорд, Майну, Боуэн, Эндрик, Савио, Вандерсон.

Всё катилось уже к нулевой ничьей, но тут действующий талант «Реала» и будущий сделали решающий гол. Винисиус улетел на передачу из глубины, но переиграть Пикфорда не сумел. Вот только набежавший Эндрик уже сопротивления не встретил – 0:1. Вот и всё. С победы начинает Доривал Жуниор, поваливший сборную Англии на «Уэмбли». А 17-летний Эндрик празднует дебютный гол за сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Англии

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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
24 Марта 2024 в 00:06
Товарищеская игра состоялся 23 марта )))
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