17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале

Сборные Англии и Бразилии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 23 марта на стадионе «Уэмбли».

Шикарная вывеска не сулила столь же яркого противостояния. Сборная Бразилии сейчас явно не в лучших кондициях. Давно и надолго вылетел Неймар, начались игровые проблемы и неудачные результаты в отборе на ЧМ-2026, сменился тренер. Игра против сборной Англии стала первой для Доривала Жуниора у руля команды Бразилии, на неё он собрал атаку из «Реала» и «Барселоны» - Винисиус, Родриго, Рафинья.

Гарет Саутгейт ещё до матча жаловался, что ситуация с травмами и клубами его напрягает. Сака, Кейн, Трент, Палмер и другие из заявки выпали. Из больших звёзд в старте оказались только Беллингем и Райс, а впереди играли Гордон, Фоден и Уоткинс. Бодрее начали как раз англичане. Серия атак, филигранная подача Фила Фодена, закрученная в створ, однако не завершились успехом. И за этой чередой активных наступлений «три льва» пропустили контратаку.

Винисиус Жуниор скорость включил, из глубины передачу получил и выскочил на рандеву с голкипером. Пробить мимо Пикфорда он смог, но позиция была не самая удобная. Кайл Уокер рывок совершил и догнал мяч на «ленточке». Англичане ответ приготовили через десять минут. Беллингем с левого фланга закинул мяч на дугу штрафной площади, Галлахер продлил на Уоткинса. Правда, тому мешал Венделл, и форвард с восьми метров пальнул выше перекладины.

Звон в ушах Пикфорда породила штанга. Конса накрыл Винисиуса, однако отскок был удачен для Пакеты. Лукас прям с точки пенальти расстреливал английские ворота, попав в каркас. У «трёх львов» вновь ответ нашёлся. Гордон прибежал с обводящим ударом, который парировал Бенто, нырнув к дальней от себя штанге. Игра на встречных курсах продолжилась. Рафинье помог Магуайр, который сначала у него мяч отобрал, а потом вернул. Бразилец в касание пальнул в дальний угол, но просто не попал.

Деклан Райс со штрафного навесил на дальнюю штангу, Магуайр собрал на себя всё внимание, а пробил в итоге юркий Гордон. Слёту нанёс он удар, однако Бенто парировал. Так прошёл первый час игры – в обмене ударами, в активных атаках, на встречных курсах. Интересно играли сборные Англии и Бразилии, но забить не сумели, а силы-то начали покидать к концу матча. Замены тоже игру притормозили, хотя вышли Рэшфорд, Майну, Боуэн, Эндрик, Савио, Вандерсон.

Всё катилось уже к нулевой ничьей, но тут действующий талант «Реала» и будущий сделали решающий гол. Винисиус улетел на передачу из глубины, но переиграть Пикфорда не сумел. Вот только набежавший Эндрик уже сопротивления не встретил – 0:1. Вот и всё. С победы начинает Доривал Жуниор, поваливший сборную Англии на «Уэмбли». А 17-летний Эндрик празднует дебютный гол за сборную Бразилии.