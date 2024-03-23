Стоунс: «Я готов играть за сборную Англии в полузащите»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс заявил, что готов попробовать себя в новой роли и в сборной Англии.

29-летний игрок нередко пробуется Хосепом Гвардиолой на позиции опорного хавбека. Журналисты спросили у англичанина, готов ли он взять на себя те же функции в национальной команде: «На 100%. Я бы с удовольствием сделал это, как делаю в клубе. Но мы не говорили об этом с Гаретом Саутгейтом, и он знает, как хочет играть. Ему известны качества каждого из нас, включая меня. Возможно, мы обсудим это в будущем. Я готов помогать сборной любым способом», – цитирует Standard Sport Стоунса.

В субботу англичане проведут товарищеский матч со сборной Бразилии, а во вторник сыграют с соперниками из Бельгии.