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Стоунс: «Я готов играть за сборную Англии в полузащите»

23 Марта 2024 • 02:46 Комментировать
Англия
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Бразилия
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Через 18 ч. 45 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс заявил, что готов попробовать себя в новой роли и в сборной Англии.

29-летний игрок нередко пробуется Хосепом Гвардиолой на позиции опорного хавбека. Журналисты спросили у англичанина, готов ли он взять на себя те же функции в национальной команде: «На 100%. Я бы с удовольствием сделал это, как делаю в клубе. Но мы не говорили об этом с Гаретом Саутгейтом, и он знает, как хочет играть. Ему известны качества каждого из нас, включая меня. Возможно, мы обсудим это в будущем. Я готов помогать сборной любым способом», – цитирует Standard Sport Стоунса.

В субботу англичане проведут товарищеский матч со сборной Бразилии, а во вторник сыграют с соперниками из Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
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