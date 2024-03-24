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Эндрик прокомментировал свой первый гол за сборную Бразилии

24 Марта 2024 • 01:05 Комментировать
Англия
0:1
Бразилия

17-летний форвард сборной Бразилии Эндрик поделился эмоциями после гола в ворота Англии.

Будущий новичок мадридского «Реала» вышел на 71-й минуте товарищеской встречи, прошедшей на «Уэмбли», а уже спустя девять минут стал автором единственного забитого мяча.

«Я просто думал о забитом голе, не буду лгать. Это уникальное чувство. Когда я играл за себя в режиме карьеры, мой первый гол за сборную Бразилии также был забит здесь, на «Уэмбли». Я не переставал думать об этом», – приводит Madrid Xtra слова Эндрика, права на которого до лета принадлежат «Палмейрасу».

Напомним, что Эндрик стал четвёртым самым молодым автором гола в истории сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Уэмбли Палмейрас Сборная Бразилии Сборная Англии Эндрик ещё теги

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