Майну прокомментировал свой первый вызов в сборную Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился впечатлениями после первого приглашения в главную сборную Англии.

О попадании 18-летнего футболиста в заявку «трёх львов» на мартовские матчи стало известно во вторник.

«Я был с молодёжной командой, когда получил сообщение от Стива Холланда [ассистента Гарета Саутгейта]. После этого мы встретились, и он сообщил мне, что я вызван в главную сборную. Потребуется время, чтобы осознать произошедшее, но я очень взволнован. Вся моя семья сейчас в полном восторге», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Майну.

Сборная Англии проведёт товарищеские поединки против соперников из Бразилии (23 марта) и Бельгии (26 марта).