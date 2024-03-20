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Майну прокомментировал свой первый вызов в сборную Англии

20 Марта 2024 • 03:28 Комментировать
Англия
...
Бразилия
23.03 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поделился впечатлениями после первого приглашения в главную сборную Англии.

О попадании 18-летнего футболиста в заявку «трёх львов» на мартовские матчи стало известно во вторник.

«Я был с молодёжной командой, когда получил сообщение от Стива Холланда [ассистента Гарета Саутгейта]. После этого мы встретились, и он сообщил мне, что я вызван в главную сборную. Потребуется время, чтобы осознать произошедшее, но я очень взволнован. Вся моя семья сейчас в полном восторге», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Майну.

Сборная Англии проведёт товарищеские поединки против соперников из Бразилии (23 марта) и Бельгии (26 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Стив Холланд Кобби Майну ещё теги

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