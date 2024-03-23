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Бразилия сыграет против Англии не в жёлтой форме

23 Марта 2024 • 14:38 Комментировать
Англия
...
Бразилия
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Через 5 ч. 42 мин.

В субботу вечером сборные Англии и Бразилии пересекутся в товарищеском матче на «Уэмбли». Бразильские футболисты выйдут на футбольное поле не в традиционной жёлтой форме, а в синей. Как сообщает портал Goal , Бразильская футбольная конфедерация и Nike решили в марте представить фанатам и домашнюю, и гостевую формы, в которых команда летом сыграет на Кубке Америки.

Было решено, что против Англии сборная Бразилии сыграет в синей форме, а против Испании – в жёлтой.

Матч Англия – Бразилия стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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