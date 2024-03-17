Дженас – об отказе Уайта от вызова в сборную Англии: «Не все люди патриотичны»

Экс-игрок национальной команды Англии Джермейн Дженас поделился мнением об отказе защитника лондонского «Арсенала» Бена Уайта от вызова в сборную.

Ранее Уайт проинформировал о том, что он не хочет, чтобы его кандидатура рассматривалась. В то же время главный тренер национальной команды Саутгейт отметил, что между Уайтом и представителями тренерского штаба сборной Англии не было никаких разногласий.

«Это странно. Думаю, не все люди патриотичны, и мы должны это принять. У Бена есть на то свои причины», – приводит слова Дженаса издание Daily Mail.

Напомним, что 23 марта сборная Англии проведёт товарищеский матч против национальной команды Бразилии.