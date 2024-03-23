Майну дебютировал за сборную Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну впервые вышел на поле в составе главной сборной Англии.

Дебют 18-летнего игрока состоялся в товарищеском матче против сборной Бразилии: Гарет Саутгейт выпустил представителя «красных дьяволов» на 75-й минуте вместо Конора Галлахера. Счёт в поединке к тому моменту не был открыт.

Напомним, что Кобби Майну не было в изначальной заявке сборной Англии на мартовские встречи, однако 19 марта тренерский штаб «трёх львов» решил включить восходящую звезду в список приглашённых.

26 марта англичане проведут второй и последний матч сбора – соперником будет Бельгия.