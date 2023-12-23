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Гвардиола выигрывает трофеи в среднем каждые 23 матча

23 Декабря 2023 • 02:52 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Флуминенсе

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз пополнил коллекцию завоёванных трофеев.

Испанский специалист привёл «горожан» к победе на клубном чемпионате мира – в финале был обыгран «Флуминенсе» (4:0). Согласно данным The Athletic, это уже 37-й трофей, выигранный Гвардиолой за 15-летнюю тренерскую карьеру. В общей сложности наставник провёл 849 матчей у руля своих команд. Таким образом, Пеп поднимает над головой тот или иной кубок в среднем каждые 23 матча.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал победителем Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии, а с начала нынешней кампании успел стать триумфатором Суперкубка Европы и клубного ЧМ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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