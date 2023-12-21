​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»

В преддверии финала клубного чемпионата мира рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как его команде подавить эмоции.

«Как мы это сделаем? А как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций? Эмоции есть, всё зависит от того, как вы ними справляетесь. Этот матч надолго останется в нашей памяти», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В финале клубного чемпионата мира соперником «Манчестер Сити» будет «Флуминенсе». Игра пройдёт в пятницу, 22 декабря.

Напомним, что в полуфинале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» разгромил «Урава Ред» со счётом 3:0.