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Клубный чемпионат мира

​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»

21 Декабря 2023 • 19:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Флуминенсе
Через 23 ч. 57 мин.

В преддверии финала клубного чемпионата мира рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как его команде подавить эмоции.

«Как мы это сделаем? А как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций? Эмоции есть, всё зависит от того, как вы ними справляетесь. Этот матч надолго останется в нашей памяти», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В финале клубного чемпионата мира соперником «Манчестер Сити» будет «Флуминенсе». Игра пройдёт в пятницу, 22 декабря.

Напомним, что в полуфинале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» разгромил «Урава Ред» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ФЛУМИНЕНСЕ
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