Фоден – первый со времён Руни англичанин, забивший в финале клубного чемпионата мира

Английский футболист отличился в финале клубного чемпионата мира впервые за 15 лет.

Фил Фоден поразил ворота бразильского «Флуминенсе» на 72-й минуте матча, установив на табло счёт 3:0. Как отмечает Opta, универсальный хавбек «горожан» стал первым с 2008 года английским игроком, забившим в финальном поединке клубного ЧМ. В 2008 году это сделал тогдашний форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, записавший своё имя на табло во встрече с «ЛДУ Кито». Примечательно, что Руни тогда было 23 года, как и Фодену сейчас.

«Манчестер Сити» смог впервые в своей истории выиграть клубный чемпионат мира. Итоговый результат финала – 4:0.