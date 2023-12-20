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Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Холанна

20 Декабря 2023 • 01:06 Комментировать
Флуминенсе
...
Манчестер Сити
22.12 21:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился обновлёнными сведениями о самочувствии Кевина де Брёйне и Эрлинга Холанна.

Бельгийский полузащитник не появляется на поле с самого начала сезона из-за травмы, а норвежский форвард отсутствовал в последних четырёх матчах, включая встречу полуфинала клубного ЧМ против японского «Урава Ред» (3:0).

«Кевин приступил к тренировкам вчера, а завтра он будет заниматься в общей группе. Прошло четыре месяца [с момента получения травмы], ему уже лучше. Что касается Эрлинга, то он всё ещё не может тренироваться», – передаёт журналист Тайрон Маршалл слова Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн ещё теги

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