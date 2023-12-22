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«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри

22 Декабря 2023 • 22:47 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Флуминенсе
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил повреждение в матче финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Испанский футболист, вышедший в стартовом составе «горожан», был заменён на 74-й минуте встречи с подозрением на травму – его место занял Мануэль Аканджи. К этому моменту коллектив Хосепа Гвардиолы уже вёл со счётом 3:0, однако вероятное отсутствие хавбека в предстоящих матчах – очень неприятная новость для «Манчестер Сити». Напомним, что все четыре поражения, которые команда потерпела в текущем сезоне, произошли без Родри, отсутствовавшего из-за дисквалификаций.

27 декабря «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес

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