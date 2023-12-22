«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил повреждение в матче финала клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

Испанский футболист, вышедший в стартовом составе «горожан», был заменён на 74-й минуте встречи с подозрением на травму – его место занял Мануэль Аканджи. К этому моменту коллектив Хосепа Гвардиолы уже вёл со счётом 3:0, однако вероятное отсутствие хавбека в предстоящих матчах – очень неприятная новость для «Манчестер Сити». Напомним, что все четыре поражения, которые команда потерпела в текущем сезоне, произошли без Родри, отсутствовавшего из-за дисквалификаций.

27 декабря «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Эвертона».