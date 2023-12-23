Фоден: «Мне нравится стиль игры «Флуминенсе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден похвалил соперников по финальному матчу клубного чемпионата мира.

«Горожане» не испытали серьёзных проблем в решающей битве за трофей, обыграв «Флуминенсе» со счётом 4:0. Тем не менее, по словам Фодена, бразильский коллектив заслуживает уважения.

«Мне нравится стиль игры «Флуминенсе». Соперники не облегчали нам задачу, но мы провели невероятный матч. Мы не привыкли к такой жаре, но смогли показать характер, решимость. Я в восторге от результата. Это очень важно для нас, важно для всего клуба», – цитирует официальный сайт ФИФА 23-летнего англичанина, отметившегося забитым мячом.