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Родри повторил достижение Месси и Бэйла

23 Декабря 2023 • 10:21 Комментировать

Накануне состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира, в котором «Манчестер Сити» встречался с бразильским «Флуминенсе». «Горожане» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.

Лучшим футболистом решающего матча был признан испанский полузащитник Родри Эрнандес. Стоит отметить, что ранее хавбек стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее только двум футболистам удавалось сделать это за один год. Речь идет об аргентинце Лионеле Месси (2011) и валлийце Гарете Бэйле (2018).

Только один тренер выиграл больше трофеев, чем Гвардиола

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Гарет Бэйл Родри Эрнандес ещё теги
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