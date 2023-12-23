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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только один тренер выиграл больше трофеев, чем Гвардиола

23 Декабря 2023 • 10:12 Комментировать (1)

В финальном поединке клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» встречался с бразильским «Флуминенсе». Английский гранд отпраздновал уверенную победу со счетом 4:0.

Стоит отметить, что этот трофей стал для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы 37-м в карьере. Только один наставник выиграл больше – это легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На его счету 49 титулов в качестве главного тренера.

Ближайший поединок «Манчестер Сити» проведет против «Эвертона» в рамках 19-го тура Премьер-лиги. Встреча состоится в среду, 27 декабря, в Ливерпуле.

Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола

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Алекс Фергюсон Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги
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