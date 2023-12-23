Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о триумфе своей команды.

«Горожане» официально удостоились звания лучших в мире, одержав уверенную победу в финале над недавним триумфатором Кубка Либертадорес – бразильским «Флуминенсе» (4:0).

«Это нечто выдающееся, я горжусь нашим клубом. Этот трофей означает, что наша команда – лучшая в мире. Все мы – игроки, тренеры, обслуживающий персонал – упорно трудились изо дня в день, чтобы добиться такого успеха.

Сколько бы трофеев мы ни выигрывали, мы всегда идём за новыми. Теперь мы являемся действующими обладателями пяти кубков, что говорит об уникальном менталитете. Ни одной другой английской команде это не удавалось, и мы навсегда запомним то, чего добились», – цитирует City Xtra Гвардиолу.