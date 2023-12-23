Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

23 Декабря 2023 • 00:58 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Флуминенсе

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о триумфе своей команды.

«Горожане» официально удостоились звания лучших в мире, одержав уверенную победу в финале над недавним триумфатором Кубка Либертадорес – бразильским «Флуминенсе» (4:0).

«Это нечто выдающееся, я горжусь нашим клубом. Этот трофей означает, что наша команда – лучшая в мире. Все мы – игроки, тренеры, обслуживающий персонал – упорно трудились изо дня в день, чтобы добиться такого успеха.

Сколько бы трофеев мы ни выигрывали, мы всегда идём за новыми. Теперь мы являемся действующими обладателями пяти кубков, что говорит об уникальном менталитете. Ни одной другой английской команде это не удавалось, и мы навсегда запомним то, чего добились», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Новости по матчу

Сегодня, 23 Декабря
00:58
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
00:25
Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны
00:05
Фоден: «Мне нравится стиль игры «Флуминенсе»
22 Декабря
23:57
Гвардиола обошёл Анчелотти и стал рекордсменом клубного ЧМ
23:36
Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам 1
23:24
Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
23:04
43-летний вратарь «Флуминенсе» – самый возрастной игрок в истории финалов клубного ЧМ
22:55
Фоден – первый со времён Руни англичанин, забивший в финале клубного чемпионата мира
22:53
«Манчестер Сити» второй раз подряд разорвал соперника, выиграв клубный чемпионат мира 2
22:47
«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри
22:09
Хулиан Альварес установил рекорд клубного чемпионата мира
20:30
«Манчестер Сити» - «Флуминенсе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 2
20:12
«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира
14:14
​Уткин дал прогноз на финал клубного чемпионата между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе»
02:02
Манчестер Сити - Флуминенсе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»
00:45
Уокер: «Марсело по-прежнему очень хорош»
00:32
Тренер «Флуминенсе» Диниз: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но это не мешает нам мечтать»
21 Декабря
21:10
​Уокер: «Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира»
19:24
​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»
19:19
​Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов»
20 Декабря
21:54
​Родри: «У нас были неприятные ощущения в раздевалке»
13:02
Прогноз и ставка на фору на матч Манчестер Сити – Флуминенсе Клубного чемпионата мира – 22 декабря 2023
01:06
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Холанна
10 Декабря
15:21
​Представлен мяч клубного чемпионата мира
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Урава Ред Урава Ред
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
2
4
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Флуминенсе Флуминенсе
4
0
1.39 5.20 8.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
00:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
00:47 · Англия. Премьер-лига
Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев
00:25 · Англия. Премьер-лига
Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны
00:05 · Клубный чемпионат мира 2017
Фоден: «Мне нравится стиль игры «Флуминенсе»
22 Декабря
23:57 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола обошёл Анчелотти и стал рекордсменом клубного ЧМ
23:36 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам 1
23:24 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
23:04 · Бразилия
43-летний вратарь «Флуминенсе» – самый возрастной игрок в истории финалов клубного ЧМ
22:55 · Англия. Премьер-лига
Фоден – первый со времён Руни англичанин, забивший в финале клубного чемпионата мира
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри
22:09 · Клубный чемпионат мира 2017
Хулиан Альварес установил рекорд клубного чемпионата мира
20:30 · Клубный чемпионат мира 2017
«Манчестер Сити» - «Флуминенсе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 2
20:12 · Клубный чемпионат мира 2017
«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира
19:39 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» выиграл матч за третье место на клубном чемпионате мира
14:14 · Клубный чемпионат мира 2017
​Уткин дал прогноз на финал клубного чемпионата между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе»
Все новости
Рекомендуем