«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира

Пресс-служба «Манчестер Сити» обнародовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в финальном матче клубного чемпионата мира с «Флуминенсе».

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Уокер (к), Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Льюис, Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Главный матч клубного чемпионата мира между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе» состоится сегодня, 22 декабря. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:00 по московскому времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, действующим чемпионом мира является мадридский «Реал».