Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира

22 Декабря 2023 • 20:12 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Флуминенсе
перерыв

Пресс-служба «Манчестер Сити» обнародовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в финальном матче клубного чемпионата мира с «Флуминенсе».

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Уокер (к), Стоунс, Диаш, Аке, Родри, Льюис, Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Главный матч клубного чемпионата мира между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе» состоится сегодня, 22 декабря. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:00 по московскому времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, действующим чемпионом мира является мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

Новости по матчу

Сегодня, 22 Декабря
20:30
«Манчестер Сити» - «Флуминенсе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
20:12
«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира
14:14
​Уткин дал прогноз на финал клубного чемпионата между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе»
02:02
Манчестер Сити - Флуминенсе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»
00:32
Тренер «Флуминенсе» Диниз: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но это не мешает нам мечтать»
21 Декабря
21:10
​Уокер: «Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира»
19:24
​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»
19:19
​Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов»
20 Декабря
21:54
​Родри: «У нас были неприятные ощущения в раздевалке»
13:02
Прогноз и ставка на фору на матч Манчестер Сити – Флуминенсе Клубного чемпионата мира – 22 декабря 2023
01:06
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Холанна
10 Декабря
15:21
​Представлен мяч клубного чемпионата мира
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФЛУМИНЕНСЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Урава Ред Урава Ред
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
2
4
Видео
Перерыв
Манчестер Сити Манчестер Сити
Флуминенсе Флуминенсе
2
0
1.39 5.20 8.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
20:30 · Клубный чемпионат мира 2017
«Манчестер Сити» - «Флуминенсе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
20:12 · Клубный чемпионат мира 2017
«Манчестер Сити» назвал стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира
19:39 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» выиграл матч за третье место на клубном чемпионате мира
14:14 · Клубный чемпионат мира 2017
​Уткин дал прогноз на финал клубного чемпионата между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе»
03:14 · Бразилия
Марсело не боится «Манчестер Сити»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»
00:45 · Клубный чемпионат мира 2017
Уокер: «Марсело по-прежнему очень хорош»
00:32 · Клубный чемпионат мира 2017
Тренер «Флуминенсе» Диниз: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но это не мешает нам мечтать»
21 Декабря
21:10 · Клубный чемпионат мира 2017
​Уокер: «Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира»
19:24 · Клубный чемпионат мира 2017
​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»
19:19 · Клубный чемпионат мира 2017
​Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов»
20 Декабря
21:54 · Англия. Премьер-лига
​Родри: «У нас были неприятные ощущения в раздевалке»
10:40 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри оценил победу «Манчестер Сити» над «Уравой»
01:50 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри: «Нунес – отличный игрок, он должен обрести уверенность»
01:20 · Международный кубок чемпионов
Венгер прокомментировал изменения в формате клубного чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем