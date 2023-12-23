Игроки «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» едва не подрались после финала

Известный бразильский защитник Фелипе Мело, выступающий за «Флуминенсе», вступил в перепалку с игроком «Манчестер Сити» Кайлом Уокером после окончания финала клубного чемпионата мира.

«После финального свистка Грилиш начал разбираться с Мартинелли. Он выбрал для разборок самого мелкого парня. Я заступился и оттолкнул его, а затем на меня налетел Уокер. В том моменте я просто защищал своего одноклубника. А еще я отстаивал честь своего клуба», - передает слова бразильца инсайдер Бен Джейкобс.

Напомним, что встреча завершилась крупным поражением бразильской команды со счетом 0:4.