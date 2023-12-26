Гвардиола — о клубном чемпионате мира: «Мы очень хорошо провели эти пять дней в Саудовской Аравии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от поездки в Саудовскую Аравию, где прошёл клубный чемпионат мира.

Напомним, в финале турнира «горожане» разгромили бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.

— Мы очень хорошо провели эти пять дней. Мы создали невероятную команду с духом победителя, а Кайл Уокер ведет и направляет ее. Мы много общались с персоналом и между собой, играли в игры. Было действительно хорошо, — цитирует Гвардиолу журналист Тайрон Маршалл.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира. Что касается Гвардиолы, то для него лично эта победа стала уже четвертой в данном соревновании.