«Манчестер Сити» второй раз подряд разорвал соперника, выиграв клубный чемпионат мира

«Флуминенсе» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках клубного чемпионата мира по футболу. Финальный матч состоялся 22 декабря на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

«Манчестер Сити» за очередным трофеем прибыл в Саудовскую Аравию. Полуфинал клубного чемпионата мира против японской «Уравы» прошёл удачно – минимум усилий затратили, весь матч давили, в итоге победили разгромно. «Флуминенсе» днем ранее победил египтян, получив чуть больше времени на подготовку. Большого преимущества над «Аль-Ахли» не было, но в любом случае, заранее сбрасывать со счетом команду Марсело конечно же не стоило.

Так считали эксперты. А вот аргентинец Хулиан Альварес решил, что бразильцам в этом финале делать нечего. Как раз именитый Марсело диагональю от своей штрафной площади попал в лицо Аке. Натан затем пробил, попав в штангу, а Хулиан Альварес оказался первым на добивании и грудью занёс мяч в пустые ворота – 0:1 на 40-й секунде матча. Гвардиола на клубный чемпионат мира привёз и Холанна, и Де Брёйне, но никем из них не стал рисковать даже в финале.

«Манчестер Сити» после быстрого гола заиграл поспокойнее, давления стало сильно меньше. И теперь уже «Флуминенсе» подкараулил ошибку. Эдерсон неудачно сыграл, Кано мяч перехватил, вывалился на рандеву с голкипером и наработал на пенальти. Однако бразильского голкипера спас офсайд, в который форвард забрался до перехвата. Вместо пенальти «Флуминенсе» получил штрафной удар для соперника.

На исходе получаса игры последовала расплата. Второй автогол в двух матчах оформили соперники «Сити». В этот раз прострел пошёл с левого фланга, постарался Фоден. Нино выставленной ногой пытался передачу прервать, но вот неудачно задел мяч коленом, по дуге отправив мяч под штангу собственных ворот – 0:2. Этот удар неплохо выключил бразильцев.

Только под занавес тайма удалась номинальным хозяевам атака после розыгрыша углового удара. Сразу подачи не последовало, зато во второй волне неплохо был закручен мяч на угол вратарской площади, откуда головой пробил Ариас. Джон отлично пробил в угол, однако Эдерсон совершил потрясающий сейв. Дабы не допускать подобного, второй тайм «Сити» решил провести более активно.

«Флуминенсе» был прижат к своим воротам, а Фабио пришлось трудиться в рамке. Грилиш с дальней дистанции пробил мощно – голкипер парировал, на добивание подоспел Бернарду Силва, но и тут Фабио выиграл эпизод. Разгром же в середине второго тайма оформил активный Фил Фоден. Родри заработал штрафной удар, Ковачич и Альварес его неспешно разыграли, а Хулиан в завершении прострелил. Фодена почему-то не держали на линии вратарской площади, откуда Фил и расстрелял пустой угол ворот – 0:3.

А за две минуты до конца матча окончательный счёт установил Альварес, совсем не жаловавший бразильцев. Матеус Луис перевёл мяч на 11-метровую отметку, а там Хулиан разобрался с защитниками и спокойно пробил в угол - 0:4. Победа без вопросов. Второй матч подряд «Манчестер Сити» завершил разгромом, попутно выиграв и клубный чемпионат мира.