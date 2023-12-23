Игрок «Манчестер Сити»: «Это лучший год в моей карьере»

В финальном матче клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Флуминенсе» со счетом 4:0. После триумфа с журналистами пообщался защитник «горожан» Кайл Уокер.

«За эти 12 месяцев мы показали, что являемся лучшей командой в мире. Наши результаты подтверждают это. «Манчестер Сити» показывает невероятную стабильность. Пять трофеев за год – потрясающий результат. Это был лучший год в моей карьере, никогда его не забуду», - приводит слова защитника пресс-служба «горожан».

Следующий поединок «Манчестер Сити» проведет в чемпионате Англии против «Эвертона».