Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Клубный чемпионат мира

Игрок «Манчестер Сити»: «Это лучший год в моей карьере»

23 Декабря 2023 • 10:04 Комментировать

В финальном матче клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Флуминенсе» со счетом 4:0. После триумфа с журналистами пообщался защитник «горожан» Кайл Уокер.

«За эти 12 месяцев мы показали, что являемся лучшей командой в мире. Наши результаты подтверждают это. «Манчестер Сити» показывает невероятную стабильность. Пять трофеев за год – потрясающий результат. Это был лучший год в моей карьере, никогда его не забуду», - приводит слова защитника пресс-служба «горожан».

Следующий поединок «Манчестер Сити» проведет в чемпионате Англии против «Эвертона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
10:04 · Клубный чемпионат мира 2017
Игрок «Манчестер Сити»: «Это лучший год в моей карьере»
09:44 · Клубный чемпионат мира 2017
Игроки «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» едва не подрались после финала
09:20 · Клубный чемпионат мира 2017
Аке высказался о победе «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
08:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола установил уникальное достижение в мире футбола
04:23 · Англия. Премьер-лига
«Флуминенсе» – рекордсмен последних лет по точности передач в матче против «Манчестер Сити»
02:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выигрывает трофеи в среднем каждые 23 матча
00:58 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» на клубном ЧМ
00:47 · Англия. Премьер-лига
Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев
00:25 · Англия. Премьер-лига
Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны
00:05 · Клубный чемпионат мира 2017
Фоден: «Мне нравится стиль игры «Флуминенсе»
22 Декабря
23:57 · Клубный чемпионат мира 2017
Гвардиола обошёл Анчелотти и стал рекордсменом клубного ЧМ
23:36 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам 1
23:24 · Клубный чемпионат мира 2017
Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
23:04 · Бразилия
43-летний вратарь «Флуминенсе» – самый возрастной игрок в истории финалов клубного ЧМ
22:55 · Англия. Премьер-лига
Фоден – первый со времён Руни англичанин, забивший в финале клубного чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем