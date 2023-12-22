​Уткин дал прогноз на финал клубного чемпионата между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на финальный матч клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе».

«Мы все привыкли к тому, что европейские клубы безоговорочно побеждают в этом турнире. Не знаю, как будет сейчас, тем более что «Сити» сейчас находится не в лучшей форме, но, думаю, борьба за трофей мобилизует «Сити». В конце концов, такого трофея у клуба ещё нет. Конечно же, «Манчестер Сити» победит, но для этого прогноза не нужно быть большим пророком. Полагаю, что «Манчестер Сити» забьёт от 2 до 3 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Финальный матч клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» стартует в 21:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.