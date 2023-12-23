Четыре английских клуба выигрывали клубный ЧМ – больше, чем представители любой другой страны

Клубы Английской премьер-лиги лидируют по количеству побед на клубном чемпионате мира.

Триумфатором завершившегося розыгрыша стал «Манчестер Сити», разгромивший в финале бразильский «Флуминенсе» (4:0). «Горожане» – уже четвёртые представители Англии среди победителей клубного ЧМ после «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси». Как сообщает Opta, отныне именно Англия лидирует по количеству клубов-чемпионов на межконтинентальном турнире.

Лидером по общему количеству титулов клубного чемпионата мира остаётся Испания – восемь побед (пять – у мадридского «Реала», три – у «Барселоны»).