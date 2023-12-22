Хулиан Альварес установил рекорд клубного чемпионата мира

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес открыл счёт в самом начале финального матча клубного чемпионата мира.

Аргентинец поразил ворота «Флуминенсе» уже на 40-й секунде – самый быстрый гол в истории клубного чемпионата мира и межконтинентального кубка, отмечает журналист MisterChip. Прежний рекорд был установлен в 2018 году, когда Мохаммед Гариб («Аль-Айн») отличился на 78-й секунде четвертьфинального поединка против «Эсперанс».

Следить за ходом матча «Манчестер Сити» – «Флуминенсе» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция. После первых 50 минут встречи «горожане» ведут со счётом 2:0.