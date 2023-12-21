​Уокер: «Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер дал комментарий перед финальным матчем клубного чемпионата мира против бразильского «Флуминенсе».

«Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира. Это было бы отличным завершением того, что мы сделали в прошлом сезоне, когда выиграли требл. Это было бы равнозначно одному из величайших достижений», - сказал Уокер на пресс-конференции.

Финальный матч клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится в пятницу, 22 декабря. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.