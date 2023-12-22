Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес пополнил богатую коллекцию трофеев.

Аргентинский футболист помог команде Хосепа Гвардиолы взять верх в финале клубного чемпионата мира, оформив дубль в ворота «Флуминенсе» (4:0). Как отмечает Squawka, к 23-м годам форвард уже успел завоевать 14 трофеев на уровне сборной и клуба. В числе главных успехов Альвареса значатся победы на чемпионате мира и Кубке Америки, а также триумф в Лиге чемпионов, Кубке Либертадорес и чемпионате Англии.

Напомним, что Хулиан Альварес перебрался в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта» в 2022 году. На счету игрока 25 забитых голов и 13 результативных передач в 74 матчах за «горожан».