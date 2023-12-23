​Мело назвал «идиотами» написавших об его конфликте с Грилишем и Уокером

Бразильский защитник Фелипе Мело давно известен тем, что ни за словом, ни за делом в карман не лезет - может и нагрубить, и даже шишку набить. Вот и в этот раз он набросился на журналистов, написавших о том, что у него случился конфликт с игроками «Манчестер Сити»:

- Какие-то идиоты написали о том, что у нас была драка, которую я и начал... Я не собирался ни с кем драться, просто Грилиш проявил неуважение к клубу. А я не могу позволить, чтобы честь «Флуминенсе» валяли в грязи, - цитирует слова Мело итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в финале клубного чемпионата мира «Флуминенсе» проиграл «Манчестер Сити».