С 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии пройдёт клубный чемпионат мира. ФИФА показала мяч, который будет использоваться на матчах этого турнира.

Фаворитом клубного чемпионата мира считается английский «Манчестер Сити». В полуфинале турнира команда Хосепа Гвардиолы сыграет с победителем дуэли «Леон» (Мексика) – «Урава Редс» (Япония). Во втором полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет либо с «Аль-Ахли» (Египет), либо с кем-то из пары «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В прошлом году клубный чемпионат мира выиграл мадридский «Реал».