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Клубный чемпионат мира

​Представлен мяч клубного чемпионата мира фото

10 Декабря 2023 • 15:21 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Окленд Сити
12.12 21:00

С 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии пройдёт клубный чемпионат мира. ФИФА показала мяч, который будет использоваться на матчах этого турнира.

Фаворитом клубного чемпионата мира считается английский «Манчестер Сити». В полуфинале турнира команда Хосепа Гвардиолы сыграет с победителем дуэли «Леон» (Мексика) – «Урава Редс» (Япония). Во втором полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет либо с «Аль-Ахли» (Египет), либо с кем-то из пары «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В прошлом году клубный чемпионат мира выиграл мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Клубный Чемпионат Мира

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АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА ОКЛЕНД СИТИ
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