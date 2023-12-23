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«Флуминенсе» – рекордсмен последних лет по точности передач в матче против «Манчестер Сити»

23 Декабря 2023 • 04:23 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Флуминенсе

Бразильский «Флуминенсе» крупно уступил, но явил миру свой стиль игры.

Финал клубного чемпионата мира завершился разгромной победой «Манчестер Сити» – 4:0. Особого внимания, если ненадолго отвлечься от результата на табло, заслуживает аномальный показатель точности передач у игроков «Флуминенсе» – почти 90%. По данным Opta, никто за последние два года не достигал такой отметки во встречах с командой Хосепа Гвардиолы. Последним соперником «горожан», пасовавшим с точностью более 90%, был «ПСЖ» в ноябрьском матче 2021 года (90,4%).

Напомним, что главный тренер «Флуминенсе» – Фернандо Диниз, совмещающий работу в клубе с должностью временного рулевого сборной Бразилии.

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