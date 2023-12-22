Гвардиола обошёл Анчелотти и стал рекордсменом клубного ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил рекорд клубного чемпионата мира.

Испанец в четвёртый раз привёл свою команду к победе на межконтинентальном турнире. Ранее он делал это с «Барселоной» (2009 и 2011) и «Баварией» (2013). До сегодняшнего дня Гвардиола делил звание самого титулованного тренера клубного чемпионата мира с Карло Анчелотти, который выигрывал трофей в 2007, 2014 и 2022. Третье место остаётся за Зинедином Зиданом – две победы (2016 и 2017).

В финале завершившегося розыгрыша клубного ЧМ «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы разгромил бразильский «Флуминенсе» – 4:0.