Тренер «Флуминенсе» Диниз: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но это не мешает нам мечтать»

Главный тренер бразильского «Флуминенсе» Фернандо Диниз высказался о предстоящем матче финала клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити».

Действующие победители Кубка Либертадорес сыграют против триумфаторов европейской Лиги чемпионов в пятницу. Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.

«Нам предстоит сыграть против сильнейшей команды мира, но этот факт не должен мешать нам мечтать о победе. Я ждал этого момента с самого начала своего пребывания во «Флуминенсе», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Диниза.

В полуфинале бразильский коллектив одолел египетский «Аль-Ахли» (2:0), а «Манчестер Сити» взял верх над японским «Урава Ред» (3:0).