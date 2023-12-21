​Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале клубного чемпионата мира против «Флуминенсе».

«Футболисты готовы и знают, насколько это важный матч. Очень приятно поучаствовать в финале. Я точно знаю, насколько талантлив и силён «Флуминенсе», а также то, на что они способны. Они обыграли команды из Аргентины, Колумбии и Уругвая. Я знаю их игроков и уважаю их за то, что они делают. Они действительно хорошо играют.

«Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов. В таком стиле играла Бразилия, когда они выиграли чемпионат мира в 1994 году. Они много владеют мячом, делают много коротких передач, часто идут в обыгрыш. Мы должны признать, что ранее не сталкивались с такими соперниками», - слова Гвардиолы приводятся на сайте «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в пятницу, 22 декабря.