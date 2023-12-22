Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил награду лучшему игроку завершившегося клубного чемпионата мира.

«Горожане» стали триумфаторами соревнования, одолев «Урава Ред» (3:0) и «Флуминенсе» (4:0) на пути к трофею. После завершения финальной встречи 27-летний испанец получил «Золотой мяч», вручающийся лучшему футболисту клубного чемпионата мира. Опорный хавбек вышел в стартовом составе в обеих встречах. В сегодняшнем матче он был заменён на 74-й минуте из-за травмы, степень серьёзности которой пока не выявлена.

В активе Родри четыре забитых мяча и шесть голевых передач в 22 поединках нынешнего сезона во всех турнирах.