Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался об игре команды.

В последних шести матчах Премьер-лиги «горожане» одержали всего одну победу – отставание от лидирующего «Арсенала» теперь составляет пять очков. В пятницу команда Хосепа Гвардиолы попробует компенсировать неудачи на внутренней арене триумфом на клубном чемпионате мира. Соперник по финалу – бразильский «Флуминенсе».

«В последнее время всё складывается непросто. Мы показываем хорошую игру, но не добиваемся нужных результатов. Иногда нужно засучить рукава и начать всё заново – этот момент настал.

Было приятно вновь победить [в матче против «Урава Ред»]. Эта игра напомнила мне о прежнем «Манчестер Сити». Нам нужно больше контролировать мяч, лучше использовать шансы», – цитирует City Zone Фодена.