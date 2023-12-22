Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»

22 Декабря 2023 • 01:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Флуминенсе
Через 17 ч. 53 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался об игре команды.

В последних шести матчах Премьер-лиги «горожане» одержали всего одну победу – отставание от лидирующего «Арсенала» теперь составляет пять очков. В пятницу команда Хосепа Гвардиолы попробует компенсировать неудачи на внутренней арене триумфом на клубном чемпионате мира. Соперник по финалу – бразильский «Флуминенсе».

«В последнее время всё складывается непросто. Мы показываем хорошую игру, но не добиваемся нужных результатов. Иногда нужно засучить рукава и начать всё заново – этот момент настал.

Было приятно вновь победить [в матче против «Урава Ред»]. Эта игра напомнила мне о прежнем «Манчестер Сити». Нам нужно больше контролировать мяч, лучше использовать шансы», – цитирует City Zone Фодена.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

Новости по матчу

Сегодня, 22 Декабря
02:02
Манчестер Сити - Флуминенсе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:45
Уокер: «Марсело по-прежнему очень хорош»
00:32
Тренер «Флуминенсе» Диниз: «Манчестер Сити» – сильнейшая команда в мире, но это не мешает нам мечтать»
21 Декабря
21:10
​Уокер: «Было бы здорово выиграть финал клубного чемпионата мира»
19:24
​Гвардиола: «Как играть в финале клубного чемпионата мира без эмоций?»
19:19
​Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов»
20 Декабря
21:54
​Родри: «У нас были неприятные ощущения в раздевалке»
13:02
Прогноз и ставка на фору на матч Манчестер Сити – Флуминенсе Клубного чемпионата мира – 22 декабря 2023
01:06
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне и Холанна
10 Декабря
15:21
​Представлен мяч клубного чемпионата мира
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ФЛУМИНЕНСЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брайтон Брайтон
1
1
1.50 3.35 11.00
Видео
22.12.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.26 6.20 10.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
02:52 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» установил любопытный рекорд АПЛ
02:18 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Я хочу, чтобы Ленгле остался в «Астон Вилле»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Прежний «Манчестер Сити» должен вернуться»
01:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда слухи
01:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не следует выкупать Амрабата слухи
01:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Филлипса слухи
00:11 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс высказался после перенесённой операции: «Я столкнулся с ненавистью и негативом из-за этой травмы»
21 Декабря
22:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Арсенал» – очень сильная команда, но мы должны смотреть на себя»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» по-прежнему интересен Субименди, но есть одна проблема
21:19 · Англия. Премьер-лига
Лавия стал ближе к первому матчу за «Челси»
21:13 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» сделал заявление по Суперлиге 1
21:13 · Англия. Премьер-лига
Хи-Чан подписал новый долгосрочный контракт с «Вулверхэмптоном» официально
20:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Моя Суперлига – это Английская премьер-лига»
Все новости
Рекомендуем