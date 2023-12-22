43-летний вратарь «Флуминенсе» – самый возрастной игрок в истории финалов клубного ЧМ

Голкипер «Флуминенсе» Фабио вошёл в историю клубного чемпионата мира.

43-летний футболист не спас свою команду от поражения в финале – бразильский коллектив крупно уступил «Манчестер Сити» (0:4). Тем не менее, как информирует MisterChip, Фабио обновил рекорд, став самым возрастным игроком, сыгравшим в решающем матче клубного чемпионата мира (43 года и 83 дня).

Второе место остаётся за Эвером Уго Альмейдой («Олимпия»), сыгравшим в возрасте 42 лет и 161 дня в 1990 году. Замыкает тройку ещё один участник сегодняшнего матча – Фелипе Мело (40 лет и 179 дней), также представляющий цвета «Флуминенсе».