Родри ни разу не проиграл в последних 47 матчах за «Манчестер Сити» – за этот период команда выиграла 5 трофеев

Хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес продлил личную беспроигрышную серию.

Испанец вышел в стартовом составе «горожан» в финале клубного чемпионата мира против «Флуминенсе» (4:0). Теперь беспроигрышная серия Родри в «Манчестер Сити» насчитывает 47 матчей в рамках всех турниров – за это время коллекция клуба пополнилась пятью трофеями, отмечает Squawka. Ещё более ценным это достижение делает тот факт, что без 27-летнего хавбека команда Хосепа Гвардиолы проиграла четыре матча только в нынешнем сезоне.

Вероятно, уже скоро «Манчестер Сити» вновь придётся обходиться без Родри: в пятничном поединке игрок был заменён на 74-й минуте из-за травмы, степень серьёзности которой пока не выявлена.