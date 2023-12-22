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Уокер: «Марсело по-прежнему очень хорош»

22 Декабря 2023 • 00:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Флуминенсе
Через 19 ч. 44 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высоко оценил уровень Марсело, выступающего за «Флуминенсе».

Англичанин и бразилец могут встретиться в предстоящем поединке финала клубного чемпионата мира, который состоится в пятницу. 

«Я считаю, что возраст – всего лишь цифра. Важна лишь игра. Марсело – один из лучших левых защитников в истории, и он, судя по увиденному мной, по-прежнему очень хорош», – приводит City Zone высказывание 33-летнего Уокера о 35-летнем Марсело.

Матч «Манчестер Сити» – «Флуминенсе» начнётся в 21:00 по московскому времени.

Марсело может выиграть клубный чемпионат мира в пятый раз. Ранее он четырежды становился победителем турнира, выступая за мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе Манчестер Сити Кайл Уокер ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ФЛУМИНЕНСЕ
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